Het Japanse elektronicaconcern Sony heeft twee vision-sensoren met kunstmatige intelligentie aangekondigd. Dataverwerking met AI op de beeldsensor zelf zorgt volgens het bedrijf voor een snellere gegevensoverdracht bij het gebruik van clouddiensten.

De opkomst van IoT (Internet of Things) zorgt ervoor dat apparaten steeds vaker met cloudsystemen worden verbonden. Deze stijgende datatransmissie brengt volgens Sony allerlei uitdagingen met zich mee. 'Zo wordt de realtime informatieverwerking vertraagd en zijn gebruikers wantrouwender wat betreft de veiligheid van hun persoonlijke data', klinkt het bij het bedrijf.

'Minder datavolume, betere bescherming'

De twee nieuwe sensoren kunnen volgens Sony bijdragen aan het optimaliseren van systemen die verbonden zijn met clouddiensten. Het zijn de eerste beeldsensoren waarin de kunstmatige intelligentie voor beeldanalyse en beeldverwerking is geïntegreerd in de logic chip. Een krachtige processor of extern geheugen is bij deze zogeheten Edge AI-technologie niet langer nodig. Dit moet resulteren in een vermindering van het datavolume en een betere gegevensbescherming.

Er zijn diverse retail- en industriële toepassingen denkbaar, zoals het op hoge snelheid en realtime volgen van objecten. Sony stelt verschillende AI-modellen beschikbaar en gebruikers kunnen modellen ook aanpassen door het interne geheugen te herschrijven naar de vereisten of voorwaarden van het gewenste systeem. Tot slot zijn de nieuwe sensoren ook interessant om met AI-uitgeruste camera's te ontwikkelen.

De opkomst van IoT (Internet of Things) zorgt ervoor dat apparaten steeds vaker met cloudsystemen worden verbonden. Deze stijgende datatransmissie brengt volgens Sony allerlei uitdagingen met zich mee. 'Zo wordt de realtime informatieverwerking vertraagd en zijn gebruikers wantrouwender wat betreft de veiligheid van hun persoonlijke data', klinkt het bij het bedrijf.De twee nieuwe sensoren kunnen volgens Sony bijdragen aan het optimaliseren van systemen die verbonden zijn met clouddiensten. Het zijn de eerste beeldsensoren waarin de kunstmatige intelligentie voor beeldanalyse en beeldverwerking is geïntegreerd in de logic chip. Een krachtige processor of extern geheugen is bij deze zogeheten Edge AI-technologie niet langer nodig. Dit moet resulteren in een vermindering van het datavolume en een betere gegevensbescherming.Er zijn diverse retail- en industriële toepassingen denkbaar, zoals het op hoge snelheid en realtime volgen van objecten. Sony stelt verschillende AI-modellen beschikbaar en gebruikers kunnen modellen ook aanpassen door het interne geheugen te herschrijven naar de vereisten of voorwaarden van het gewenste systeem. Tot slot zijn de nieuwe sensoren ook interessant om met AI-uitgeruste camera's te ontwikkelen.