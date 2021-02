Het virtual reality-toestel krijgt nieuwe controllers en je kan het met een enkele kabel op je console aansluiten. Dat heeft Sony bevestigd.

De PlayStation VR-headset, waarmee je games kan spelen in virtual reality, krijgt een nieuwe versie voor de PlayStation 5, Sony's nieuwste console. Dat model moet onder meer kunnen profiteren van de betere graphics die de PS5 biedt.

Sony doet enkele details over het nieuwe toestel uit de doeken in een blogpost. Dat gaat dan onder meer om de nieuwe controller, die meer moet lijken op de DualSense draadloze controller die je bij de PS5 gebruikt.

Ook moet de vernieuwde headset een pak makkelijker aan te sluiten zijn dan de originele PSVR. In plaats van een hele reeks kabels, volstaat bij de nieuwe headset een enkele draad. Het gadget is ook uitgerust met zijn eigen trackingsysteem, waardoor het wellicht niet langer nodig is om een PlayStation Camera op je televisietoestel te plakken.

Leuke technologie dus, maar ze is niet voor meteen. De headset wordt dit jaar alvast niet gelanceerd, schrijft Sony.

