Het Japanse technologieconcern Sony stort zich op de markt van gaming-accessoires, zoals hoofdtelefoons en beeldschermen. Het wil daarmee zijn aanwezigheid in de spelletjesmarkt uitbreiden, ook buiten het ecosysteem van de PlayStation-consoles.

Onder het merk Inzone stelde Sony zopas drie hoofdtelefoons en twee beeldschermen voor. Ze zijn compatibel met de PlayStation-consoles, maar Sony mikt er vooral mee op pc-gamers. Daarbij hoopt het dat eigen ontwikkelingen, zoals 360 graden-geluid in bepaalde hoofdtelefoons, de pc-gebruiker kan overtuigen.

De drie Inzone-hoofdtelefoons van Sony. © Sony

Serieuze pc-gamers

'De Inzone-producten omvatten al onze audio- en video-knowhow', zei Shuichi Mogitani van Sony Marketing bij de onthulling van de producten. 'We willen achter de serieuze pc-gamer aangaan, voor wie vijf tot zes uur gamen per dag een gewoonte is.'

Sony kondigde eerder aan dat het wil groeien op de markten van de pc-games en mobiele spellen, waar het een laatkomer op is. Die markten kregen tijdens corona nog een extra boost.

Bekijk hieronder de introductie van de nieuwe Inzone-hardware.

