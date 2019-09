Sony pakt op IFA uit met een nieuw Xperia toestel. Het waterdichte toestel ligt vanaf oktober in de winkel.

De Xperia 5 is een smartphone met 6,1 inch full HD (2520X1080) OLED scherm. De telefoon is 68 millimeter dik en weegt 164 gram. Sony mikt daarmee op gebruikers die houden van een dun toestel.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 855 processor met 6 gigabyte RAM en een batterij van 3140 mAh. Het scherm is uitgerust met Gorilla Glass 6 en heeft een schermratio van 21:9. In tegenstelling tot de meeste smartphonemerken hanteert Sony geen notch (inkeping), gaatje in het scherm voor de frontcamera. Het scherm is dus perfect rechthoeking, maar dus met iets meer rand bovenaan. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van het toestel.

Sony Xperia 5 © PVL

Achteraan heeft de Xperia 5 drie 12 megapixel cameras. Een26 mm (F1.6) allround lens, een 52mm (F2.4) telescopische lens en 16mm (F2.4) super wide lens die ook voor portretfoto's kan worden gebruikt. De frontcamera heeft een 8 megapixel lens.

Een leuk extraatje is dat de telefoon IP65/IP68 waterdicht is. De prijs van de Xperia 5 wordt pas volgende week bekendgemaakt. We zullen dit artikel updaten zodra we die informatie krijgen.

Het toestel is vanaf dan vooraf te bestellen en is vanaf begin oktober beschikbaar. Wie voor 3 november een Xperia 5 bestelt krijgt er overigens de WF-1000XM3 draadloze noise cancelling in ear oortjes bij (winkelprijs 249 euro).