Met de Xperia 1 IV introduceerde Sony vandaag zijn nieuwste topsmartphone. Grootste blikvanger is de drievoudige camera die volgens Sony een unieke optische telefotozoomlens omvat. Daarnaast zet het toestel stevig in op gaming en audiofuncties.

De Xperia 1 IV is voorzien van een ultrabrede lens van 16 mm, een brede 24 mm-lens en een optische zoom. Die periscopische lens, geplaatst over de breedte van de telefoon, werkt op dezelfde naadloze manier als een klassieke zoomlens. Dat, in combinatie met het bereik van 85-125 mm, is volgens de Japanse elektronicareus een primeur op een smartphone.

Objectherkenning via AI

Alle lenzen hebben voorts een 12MP Exmor RS for mobile-beeldsensor met 120fps. Hierdoor kan de telefoon met iedere lens 4K-opnames inblikken met 5x slow motion. Er is ook een 3D iToF-sensor, voor diepte-informatie, en op AI-gebaseerde objectherkenning voor precieze en nauwkeurige AF (autofocus) en tracking bij weinig licht.

Gamers en bingewatchers kunnen zich volgens Sony dan weer verheugen op het 4K OLED-display van 120Hz. Het heeft een diagonaal van 6,5-inch, schermverhouding van 21:9 en is voorzien van Real-time HDR drive voor een betere zichtbaarheid van zowel heldere als donkere gebieden. De Xperia 1 IV is geoptimaliseerd voor de Snapdragon Elite Gaming van Qualcomm en biedt ook Heat Suppression power control om prestatieverlies en batterijverslechtering door hoge temperaturen tegen te gaan.

Snel opladen

Onder de motorkap van de Xperia 1 IV ontwaren we het Snapdragon 8 Gen 1 Mobile platform dat werkt met 5G en Wi-Fi 6E. Het toestel komt met 12 GB RAM, 256 GB ROM en een 5.000 mAh-batterij die dankzij de snellaadfunctie in een half uur weer op vijftig procent van zijn capaciteit zit. Sony's nieuwe vlaggenschip heeft een water- en stofdichtheid van IP65/68 en is aan de voor- en achterkant uitgerust met Gorilla Glass Victus van Corning.

De Xperia 1 IV is in de Benelux vanaf half juni verkrijgbaar in zwart en paars en krijgt een richtprijs mee van 1.399 euro.

