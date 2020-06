Sony PlayStation houdt op vrijdag 11 juni een event waarop meer details bekend zullen worden gemaakt over de eerste PS5-games. De presentatie stond eerder gepland voor 4 juni, maar werd door de escalatie van de rellen in de Verenigde Staten uitgesteld naar een later moment.

De presentatie start vrijdagavond om 22.00 uur Belgische tijd en kan worden gevolgd via een livestream op de PlayStation-website. Het event gaat naar verwachting ongeveer een uur duren, en naar aanloop van de lancering van de PS5, kort voor de feestdagen, zal Sony regelmatig meer van dit soort streams organiseren met updates over de games en de concole zelf.

Nadruk op de games

Over de hardware van de PlayStation 5 is al tamelijk veel bekend, maar het definitieve design van de console krijgen we vrijdag waarschijnlijk nog niet te zien. De nadruk zal in de eerste livestream komen te liggen op de games voor Sony's next-gen spelconsole.

Oorspronkelijk had het event doorgang moeten vinden op 4 juni, maar door de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de daaropvolgende rellen in de VS, besloot Sony de presentatie uit te stellen. Op Twitter schreef het bedrijf daarover: 'We vinden het niet gepast om de lancering van videogames te vieren. Er zijn nu stemmen die belangrijker zijn om gehoord te worden'.

