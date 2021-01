De naam was al eventjes bekend, maar sinds deze CES-week weten we nu ook hoe de Airpeak eruit gaat zien. En dat is... best imposant. Sony's eerste drone mikt specifiek op professionele filmmakers en is dan ook standaard uitgerust met een Alpha full-frame mirrorless camera van de Japanse fabrikant.

Klein kan je de Airpeak bezwaarlijk noemen. Toch is het volgens Sony de meest compacte drone (de fabrikant spreekt zelf overigens liever over een 'vliegtuigontwerp') die een Alpha-camera mee de lucht in kan nemen. Die combinatie staat volgens Sony garant voor uiterst stabiele opnames in een onberispelijke beeldkwaliteit.

Later meer modellen

De nieuwe drone komt in de lente van dit jaar op de markt, maar prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Het ligt in de lijn der verwachting dat er later meerdere Airpeak-modellen zullen uitkomen. Vijf jaar geleden werkte Sony ook al aan drones onder de naam Aerosense. Die hadden echter een meer industrieel karakter.

Klein kan je de Airpeak bezwaarlijk noemen. Toch is het volgens Sony de meest compacte drone (de fabrikant spreekt zelf overigens liever over een 'vliegtuigontwerp') die een Alpha-camera mee de lucht in kan nemen. Die combinatie staat volgens Sony garant voor uiterst stabiele opnames in een onberispelijke beeldkwaliteit.De nieuwe drone komt in de lente van dit jaar op de markt, maar prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. Het ligt in de lijn der verwachting dat er later meerdere Airpeak-modellen zullen uitkomen. Vijf jaar geleden werkte Sony ook al aan drones onder de naam Aerosense. Die hadden echter een meer industrieel karakter.