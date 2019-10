Sony overweegt om streamingdienst PlayStation Vue van de hand te doen, meldt nieuwswebsite The Information op basis van ingewijden. De dienst staat los van de gamestreamingdienst van het bedrijf.

PlayStation Vue biedt een afgeslankte versie van de Amerikaanse kabel-tv die via internet wordt geleverd. De dienst is momenteel enkel in de VS beschikbaar.

Sony zou enkele maanden terug al zakenbank Bank of America Merrill Lynch hebben ingeschakeld om een verkoop te verkennen. Bij een eventuele deal zouden de technologie achter het verlieslatende PlayStation Vue en een abonneelijst met circa een half miljoen huishoudens betrokken zijn.

Sony heeft het momenteel ook aan de stok met activistische investeerder Daniel Loeb. Die roept het bedrijf op om te herstructureren om de waarde voor de aandeelhouders te verhogen.

PlayStation Vue staat voor alle duidelijkheid los van PlayStation Now, de gamestreamingdienst van het bedrijf. Die blijft wel bestaan en is ook in België beschikbaar.