Sony heeft aangekondigd dat het niet naar Pax East gaat. Na MWC is dat een nieuwe grote conferentie die met afzeggingen te kampen krijgt omwille van de corona-epidemie.

Pax East is een van de grootste gameconferenties in de Verenigde Staten, en ze wordt jaarlijks georganiseerd in Boston. Sony, maker van onder meer de PlayStation spelconsole, werd daar verwacht met een hoop nieuwe games, waaronder The Last of Us Part II. Dat zal echter niet doorgaan.

"We vonden dit de veiligste optie, gezien de situatie dagelijks verandert", zegt het bedrijf in een blog post. "We zijn teleurgesteld dat we onze deelname aan dit evenement moeten afzeggen, maar de gezondheid en veiligheid van onze globale werknemers is onze belangrijkste zorg."

Het coronavirus heeft ondertussen meer dan 75.000 mensen wereldwijd besmet, het grote merendeel daarvan in de provincie Wuhan in China. Zo'n tweeduizend slachtoffers zouden al aan de ziekte zijn gestorven.

Onrust over de verspreiding van het virus leidde eerder al tot afzeggingen, en de uiteindelijke aflasting, van het Mobile World Congress in Barcelona, dat begin volgende week van start had moeten gaan. Vraag is of de deelnemers aan Pax East, net als bij MWC, de volgende dagen als dominostenen zullen vallen. De conferentie staat gepland voor 27 mei tot 1 maart.

Pax East is een van de grootste gameconferenties in de Verenigde Staten, en ze wordt jaarlijks georganiseerd in Boston. Sony, maker van onder meer de PlayStation spelconsole, werd daar verwacht met een hoop nieuwe games, waaronder The Last of Us Part II. Dat zal echter niet doorgaan. "We vonden dit de veiligste optie, gezien de situatie dagelijks verandert", zegt het bedrijf in een blog post. "We zijn teleurgesteld dat we onze deelname aan dit evenement moeten afzeggen, maar de gezondheid en veiligheid van onze globale werknemers is onze belangrijkste zorg."Het coronavirus heeft ondertussen meer dan 75.000 mensen wereldwijd besmet, het grote merendeel daarvan in de provincie Wuhan in China. Zo'n tweeduizend slachtoffers zouden al aan de ziekte zijn gestorven. Onrust over de verspreiding van het virus leidde eerder al tot afzeggingen, en de uiteindelijke aflasting, van het Mobile World Congress in Barcelona, dat begin volgende week van start had moeten gaan. Vraag is of de deelnemers aan Pax East, net als bij MWC, de volgende dagen als dominostenen zullen vallen. De conferentie staat gepland voor 27 mei tot 1 maart.