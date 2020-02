Sony heeft maandagochtend zijn nieuwste topsmartphone onthuld, de Xperia 1 II oftewel Mark II. Meest opvallende features zijn de 5G-connectiviteit en het drievoudige camerasysteem met ZEISS-objectieven. Het toestel krijgt een richtprijs mee van 1.199 euro.

Door het wegvallen van het Mobile World Congress in Barcelona - het event werd geschrapt uit angst voor het coronavirus - besloot Sony de Xperia 1 II te onthullen via een livestream op YouTube, op het moment van de geplande persconferentie op MWC.

De Japanners stelden tegelijkertijd de Xperia 10 II voor, een midrange-toestel van 369 euro, nadat het bedrijf donderdag al de Xperia L4 onthulde: een instapmodel van 199 euro. Opvallend bij die laatste smartphone zijn de drie camera's aan de achterzijde en het 6,2-inch scherm met 21:9-verhouding. Features die in deze prijsklasse nog zeldzaam zijn.

Focussen op de ogen

Grootste blikvanger bij Sony is niettemin de Xperia 1 II, een toestel dat bijzonder zwaar inzet op fotografie. Illustratief daarvoor is de mogelijkheid om 20 fps burstopnames te maken met 60 keer per seconde AF/AE-tracking. Dit betekent dat de smartphone (zelfs snel bewegende) objecten kan volgen voor een optimale scherpstelling.

De Sony Xperia 1 II © Sony

De Xperia 1 II herbergt volgens de fabrikant veel technologie van Sony's Alpha-camera's. Zo beschikt de telefoon, net als de α9 II camera, over realtime Eye-AF. Hierdoor is het mogelijk om zeer precies scherp te stellen op de ogen van mensen én dieren. Sony claimt dat de Xperia 1 II de ogen te allen tijde kan traceren, zelfs als het object beweegt of wanneer één oog bedekt is. Het camerasysteem met drie lenzen biedt brandpuntsafstanden van 16, 24 en 70 millimeter, voor een keur aan creatieve mogelijkheden.

Sony's camera's en smartphones groeien nog meer naar elkaar toe door de nieuwe Photography Pro App. Deze foto-appliactie biedt een vergelijkbare gebruikersinterface waar Alpha-fotografen al vertrouwd mee zijn, met toegang tot handmatige instellingen voor onder meer ISO, sluitertijd en uitvoer naar RAW. Daarnaast is er de Imaging Edge for Mobile App om de nieuwe Xperia 1 II eenvoudig met Sony's Alpha-camera's te verbinden. Gebruikers kunnen de smartphone op die manier inzetten als monitor om op afstand de compositie, focus, ISO en andere instellingen te regelen.

En verder...

Andere specificaties van de Sony Xperia 1 II zijn de Qualcomm Snapdragon 865-processor, de batterij van 4.000mAh die ook draadloos opladen ondersteunt, het 6,5-inch 4K HDR OLED-scherm met 21:9-beeldverhouding en uiteraard de 5G-technologie: het toestel biedt op dat punt Sub-6 GHz-netwerkondersteuning, 3,7 Gbps downlink en 182 Mbps uplink. Verder is de telefoon water- en stofdicht volgens de IP65/68-rating en voorzien van zeer krasbestendig Corning Gorilla Glass 6 aan zowel de voor- als achterzijde.

De optiek van de Sony Xperia 1 II: drie 'klassieke' lenzen en een Time of Flight-sensor die ook diepte kan registreren. © Sony

Voor muziekliefhebbers ondersteunt de Xperia 1 II Hi-Res Audio (geluidsbestanden die beter klinken dan een audio-cd) én 360 Reality Audio. Dat is een codec die producers en artiesten in staat stelt om een 'muzikale belevenis' in 360-graden te creëren. Nog noemenswaardig zijn de twee stereoluidsprekers aan de voorzijde van het toestel én de terugkeer van de 3,5 mm-hoofdtelefoonaansluiting. Volgens Sony is die voor de échte muziekliefhebbers bij nader inzien toch onontbeerlijk gebleken.

De Sony Xperia 1 II komt tegen het einde van het voorjaar op de markt voor 1.199 euro. Het toestel draait Android 10 en is beschikbaar in de kleuren zwart en paars.

De Sony Xperia 1 II © Sony

