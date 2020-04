Sony heeft het ontwerp van haar nieuwe controller klaar. De DualSense bouwt verder op het design van de DualShock, met een paar vernieuwingen.

Met de naam DualSense lijkt Sony afscheid te nemen van de naam DualShock. De nieuwe controller is overwegend wit, met zwarte accenten boven- en onderaan. Daarmee is het de eerste keer dat Sony gaat voor een basiscontroller in twee kleuren.

De DualSense Controller van de PlayStation 5 © Sony

Visueel is het voornaamste verschil dat de controller iets dikker lijkt, vergelijkbaar met de Xbox controller. De light bar zit voortaan rond het touchpad.

DualSense beschikt over adaptive triggers in de L2 en R3-knoppen bovenaan. Dat moet betere feedback geven tijdens het spelen. De share-knop is vervangen door een create-knop, al lijkt het er op dat die grotendeels hetzelfde doet. Verder herkennen we het intussen klassieke PlayStation-ontwerp: een D-pad links, de vier PlayStation-iconen rechts, twee joysticks onderaan en linkse en rechtse shoulder buttons met daaronder telkens een trigger.

De PlayStation 5 staat gepland voor de eindejaarsperdiode van 2020. Veel details over de console zijn er nog niet bekend maar Sony laat weten dat die in de komende maanden zullen volgen. V

