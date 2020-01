Sony, het Japanse bedrijf dat we vooral kennen van hifi-apparatuur, gameconsoles en diverse elektronica, heeft een elektrische wagen voorgesteld.

Sony stelde het opmerkelijke project voor tijdens zijn persconferentie op elektronicabeurs CES in Las Vegas. Het gaat om een prototype voor een elektrische berline-wagen, die propvol met Sony-producten zit. Het toestel bevat bijvoorbeeld 33 verschillende sensoren, zowel binnen als buiten de wagen. Die moeten onder meer opmerken wanneer er een passagier in een stoel zit, en hem of haar herkennen om besturing via gebaren mogelijk te maken. Daarnaast zitten er ook een hoop entertainmentproducten van Sony in het toestel, zoals breedbeeldschermen en 360 graden audio. Het dashboard bestaat uit een extra breed panoramisch scherm 'voor rij-informatie en entertainment'.

Voor enkele van de gespecialiseerder functies, zoals netwerkverbindingen, werd er samengewerkt met partners zoals BlackBerry en Bosch, allebei bedrijven die al langer hardware en software ontwikkelen voor wagens.

Het is op dit moment niet helemaal duidelijk of Sony ook van plan is de wagen op de markt te brengen. Op de persconferentie gaf het bedrijf aan dat dit prototype vooral een conceptauto is. Sony breidt zijn activiteiten al een tijdje uit, en maakt bijvoorbeeld sensoren en componenten voor andere bedrijven. De auto kan dan ook vooral om publiciteitsstunt zijn die Sony's 'connected car' platform, Vision-S, moet tonen, en de kwaliteiten van het bedrijf op vlak van sensoren in de verf moet zetten.

