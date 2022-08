Sony gaat in de meeste landen de prijs van zijn spelconsole PlayStation 5 verhogen wegens 'uitdagende economische omstandigheden', waaronder de hoge inflatie. Dat heeft het Japanse technologiebedrijf donderdag aangekondigd.

In Europa komt er 10 procent bij en wordt de aanbevolen retailprijs, waarvan soms wordt afgeweken, 549,99 euro. De versie zonder blu-raylezer, waarop spelers enkel gedownloade games kunnen spelen, wordt 12,5 procent duurder tot 449,99 euro. Ook in onder meer het Verenigd Koninkrijk, China, Australië en Canada gaan de prijzen van de console met onmiddellijke ingang omhoog. De Verenigde Staten blijven buiten schot. In Japan wacht Sony met de prijsverhoging tot 15 september.

