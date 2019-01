"We gaan de administratieve lokalisatie van onze Europese zetel verhuizen naar Amsterdam" tegen eind maart, aldus woordvoerder Takashi Iida. De bedoeling is om zo zware douaneprocedures te vermijden, klinkt het.

De Britse entiteit zal de import en de verkoop van de groep in de regio blijven beheren. "De enige verandering is dat we de plaats wijzigen waar Sony Europe geregistreerd is", aldus de woordvoerder.