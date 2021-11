Sony gaat de productie van zijn PlayStation 5-spelcomputer verlagen vanwege de tekorten aan chips en andere onderdelen, en de problemen in de wereldwijde leveringsketens. Dat meldt persbureau Bloomberg. Branchegenoot Nintendo zei eerder al de productie van de Switch-console te verlagen door de tekorten.

In het gebroken boekjaar dat loopt tot eind maart is Sony volgens ingewijden nu van plan om ongeveer 15 miljoen PlayStation 5-consoles te maken. Eerder werd gemikt op 16 miljoen exemplaren. Sony had al aangegeven dat de logistieke problemen en onderdelentekorten erger zijn geworden voor het bedrijf en dat een opleving van het coronavirus de levering van componenten kan raken. De PlayStation 5 werd een jaar geleden op de markt gebracht.

Eerder deze maand zei het eveneens Japanse Nintendo dit lopende boekjaar nu naar verwachting 24 miljoen Switch-consoles te zullen verkopen. Daarvoor was de prognose 25,5 miljoen stuks.

In het gebroken boekjaar dat loopt tot eind maart is Sony volgens ingewijden nu van plan om ongeveer 15 miljoen PlayStation 5-consoles te maken. Eerder werd gemikt op 16 miljoen exemplaren. Sony had al aangegeven dat de logistieke problemen en onderdelentekorten erger zijn geworden voor het bedrijf en dat een opleving van het coronavirus de levering van componenten kan raken. De PlayStation 5 werd een jaar geleden op de markt gebracht.Eerder deze maand zei het eveneens Japanse Nintendo dit lopende boekjaar nu naar verwachting 24 miljoen Switch-consoles te zullen verkopen. Daarvoor was de prognose 25,5 miljoen stuks.