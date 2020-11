De techgigant zou daar volgens de krant Nikkei 'meer dan honderd miljard yen' voor over hebben, omgerekend meer dan 800 miljard euro.

Crunchyroll is een Amerikaanse streamingdienst die zich specialiseert in anime (voornamelijk Japanse animatieseries). Ze heeft zo'n 70 miljoen gratis gebruikers, en 3 miljoen betalende abonnees. Daarmee is de dienst kleiner dan bijvoorbeeld Netflix, maar gezien de vrij gespecialiseerde niche waarin ze werkt hoopt Sony, zelf een Japans bedrijf, mogelijk zijn entertainmenttak uit te breiden met een trouw publiek.

Dat publiek is bovendien aan het groeien. Het anime genre is de laatste jaren aan een opgang bezig. De markt zou in 2018 wereldwijd 21 miljard dollar waard zijn, anderhalf keer meer dan vijf jaar daarvoor. Crunchyroll werd in 2006 in Californië opgericht en is sinds 2017 in handen van de Amerikaanse operator AT&T.

Crunchyroll is een Amerikaanse streamingdienst die zich specialiseert in anime (voornamelijk Japanse animatieseries). Ze heeft zo'n 70 miljoen gratis gebruikers, en 3 miljoen betalende abonnees. Daarmee is de dienst kleiner dan bijvoorbeeld Netflix, maar gezien de vrij gespecialiseerde niche waarin ze werkt hoopt Sony, zelf een Japans bedrijf, mogelijk zijn entertainmenttak uit te breiden met een trouw publiek. Dat publiek is bovendien aan het groeien. Het anime genre is de laatste jaren aan een opgang bezig. De markt zou in 2018 wereldwijd 21 miljard dollar waard zijn, anderhalf keer meer dan vijf jaar daarvoor. Crunchyroll werd in 2006 in Californië opgericht en is sinds 2017 in handen van de Amerikaanse operator AT&T.