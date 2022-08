Het bedrijf verwacht tegen het eindejaar een 'belangrijke verbetering' van de leveringsketen en hoopt daarom zijn productie van spelconsoles op te voeren. Een en ander moet het makkelijker maken om ook effectief een PlayStation 5 te kopen.

De spelconsole worstelt al sinds zijn lancering in november 2020 met een grotere vraag dan Sony kon leveren. Een combinatie van chiptekorten en lockdowns betekent dat het voor veel mensen moeilijk is om aan de console te geraken. Toch hoopt Sony om tegen het einde van 2022 18 miljoen van de toestellen te verkopen. Het wil daarvoor de productie opvoeren in de aanloop van de eindejaarsfeesten, traditioneel een erg drukke periode voor de verkoop van spelletjes en consoles.

Voor Sony is het belangrijk om de tekorten op te lossen, omdat de consoles deels de basis vormen van het zakenmodel van PlayStation. Hoe meer mensen de toestellen in huis hebben, hoe meer er ook games voor gaan kopen (waar Sony een percentage op krijgt) en hoe meer gebruikers er ook zijn voor bijvoorbeeld PlayStation Plus, het maandelijkse game-abonnement van Sony.

De spelconsole worstelt al sinds zijn lancering in november 2020 met een grotere vraag dan Sony kon leveren. Een combinatie van chiptekorten en lockdowns betekent dat het voor veel mensen moeilijk is om aan de console te geraken. Toch hoopt Sony om tegen het einde van 2022 18 miljoen van de toestellen te verkopen. Het wil daarvoor de productie opvoeren in de aanloop van de eindejaarsfeesten, traditioneel een erg drukke periode voor de verkoop van spelletjes en consoles. Voor Sony is het belangrijk om de tekorten op te lossen, omdat de consoles deels de basis vormen van het zakenmodel van PlayStation. Hoe meer mensen de toestellen in huis hebben, hoe meer er ook games voor gaan kopen (waar Sony een percentage op krijgt) en hoe meer gebruikers er ook zijn voor bijvoorbeeld PlayStation Plus, het maandelijkse game-abonnement van Sony.