Sony Xperia mikt in de hoogte

Het bijzondere breedbeeldscherm van de Xperia 1 (en zijn kleine broertjes, de Xperia 10 en Xperia 10 Plus) heeft een verhouding van 21:9, ofte gelijkaardig aan een filmdoek. Sony is daarmee alvast een buitenbeentje op Mobile World Congress, waar het dit jaar vooral om camera's, opvouwbare schermen en 'notches' lijkt te draaien.

Voor het HDR oledscherm gebruikt Sony dezelfde technologie als voor zijn tv's. Het Japanse bedrijf hoopt alvast dat mensen de telefoon zullen kiezen om online films te bekijken.

De Xperia 1 is het vlaggenschip van Sony, met een 6.5-inch 4K HDR OLED scherm en onder de motorkap een Qualcomm Snapdragon 855 chip, 6GB RAM, 128GB aan interne opslagruimte en een degelijke 3,330 mAh batterij. Aan de achterkant zitten ook drie camera's, een 12-megapixel ultra-groothoeklens, een 12-megapixel groothoeklens en een 12-megapixel tele-lens.

De schermverhouding van 21:9 komt terug in de twee andere nieuwe toestellen die Sony voorstelt: de Xperia 10 en de Xperia 10 Plus. Deze Android-telefoons voor het middensegment komen met LCD-schermen met full HD-resolutie, een Snapdragon 636 chip en 64GB aan opslag. Bij de Xperia 10 zit bovendien 3GB aan RAM, tegenover 4 GB in de Xperia 10 plus.

Sony, dat met de Xperia-reeks al jaren zeer degelijke telefoons bouwt die commercieel weinig brokken maken, hoopt met de nieuwe modellen alvast op te vallen. Prijzen zijn nog niet bekend, maar de Xperia 1 zal gelanceerd worden in de lente, terwijl de 10 en 10 Plus op 18 maart in de winkel liggen.