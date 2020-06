VMware heeft een nieuwe country leader voor België en Luxemburg. Sophie Decock volgt daarbij Bart Coole op.

Decock start op 6 juli bij VMware. Sinds 2018 was ze salesverantwoordelijke bij Google Cloud BeLux. Daarvoor werkte ze vijf jaar lang bij ServiceNow en daarvoor onder meer bij EMC, Sun Microsystems en GE Capital.

"De afgelopen maanden hebben ons het belang geleerd van leven en werken op afstand, terwijl we toch verbonden kunnen blijven. Ook digitale transformatie en business resiliency werden nogmaals bevestigd als een prioriteit bovenaan de agenda. VMware speelt hier een erg belangrijke rol in en helpt ondernemingen in deze transformatie, met cloud in gedachten." Aldus Decock in een persmededeling.

In haar nieuwe functie zal ze rapporteren aan Leon de Werker, regionaal directeur voor de Benelux bij VMware. Ze volgt zo Bart Coole op die in februari het bedrijf moest verlaten na een reorganisatie bij het bedrijf.

Hoeveel mensen bij VMware België momenteel werken communiceert het bedrijf niet. Op basis van cijfers van TrendsTop waren dat volgens de jaarrekening in 2018, de meest recente cijfers, 38 bedienden. Maar VMware zelf wil enkel zeggen dat er voor de hele Benelux tweehonderd mensen in dienst zijn.

