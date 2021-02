Cyberbeveiliger Sophos introduceert Intercept X-ondersteuning voor het Snapdragon-platform. Het gaat om endpoint-bescherming voor 5G-pc's die worden aangedreven door de nieuwste processors van Qualcomm.

De Snapdragon-computerplatforms maken 5G-connectiviteit op laptops mogelijk en borduren voort op de smartphonetechnologie van Qualcomm. Intercept X van Sophos moet ervoor zorgen dat computersystemen en endpoints via AI en anti-ransomware-functies beschermd zijn tegen de nieuwste cyberdreigingen. Sophos verwacht dat Intercept X voor Snapdragon-computerplatforms in de tweede helft van 2021 beschikbaar zal zijn.

'Beveiliging houdt van voorspelbaarheid'

'Mobiele apparaten hebben van oudsher veel minder beveiligingsincidenten meegemaakt dan pc's met traditionele architecturen', zegt Joe Levy, Chief Technology Officer bij Sophos. 'Dat komt niet omdat ze niet alomtegenwoordig zijn, maar eerder vanwege hun moderne architectuur die algemene voorspelbaarheid biedt ten opzichte van pc's. Beveiliging houdt van voorspelbaarheid, en daarom zijn we blij om deel uit te maken van het security-aspect van dit next-gen computerplatform.'

Intercept X zal gebruikmaken van Connected Standby voor ononderbroken communicatie met een groot aantal door Snapdragon aangedreven pc's. Verder zorgt de Qualcomm AI Engine volgens de fabrikant voor AI-acceleratie om steeds meer software in realtime te compileren. Dit gaat sneller en energiezuiniger, wat belangrijk is wanneer apparaten op een batterij werken.

