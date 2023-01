Els Bellens is redactrice bij Data News.

ICT-beveiliger Sophos ontslaat 450 mensen, of een tiende van zijn personeel. Het Britse bedrijf zegt dat het moet reorganiseren door het verslechterende economische klimaat, dat de groei en winstgevendheid van het bedrijf in gevaar brengt.

Het nieuws werd bevestigd door een woordvoerder van Sophos aan techsite TechCrunch. Sophos is de afgelopen jaren snel gegroeid, onder meer door diverse overnames. Het bedrijf ervaart nu echter economische tegenwind en ziet de vraag vanuit klanten hierdoor teruglopen. Door te reorganiseren wil Sophos zorgen dat het op de lange termijn winstgevend blijft.

Ook wil Sophos meer focus leggen op strategische prioriteiten. Het gaat daarbij specifiek om managed security services omtrent detection & response. Sophos is niet het enige bedrijf dat een reorganisatie doorvoert en waar ontslagen vallen. Ook Spotify schrapt deze week banen. Eerder waren er al ontslagrondes met duizenden verloren banen bij Microsoft, Alphabet, Amazon en Meta.

In samenwerking met Dutch IT Channel.

