SoundCloud gaat als eerste onlinemuziekdienst abonnees alleen laten betalen aan de artiesten waar ze daadwerkelijk naar luisteren. Muzikanten zijn daar over het algemeen blij mee omdat dit principe als eerlijker wordt gezien dan het gangbare systeem.

Op dit moment stoppen streamingdiensten zoals Spotify, Deezer en Apple royaltybetalingen in een grote pot en delen ze die uit op basis van welke artiesten wereldwijd het meest worden beluisterd. Veel artiesten en vakbonden vinden dat systeem oneerlijk, omdat verreweg het meeste geld naar megasterren zoals Drake en Ariana Grande gaat. Er blijft bijna niets over voor minder bekende muzikanten.

'YouTube voor muziek'

Vanaf 1 april gaat SoundCloud de inkomsten die het binnenkrijgt van abonnees alleen uitbetalen aan de artiesten die zij streamen. Dit geldt voor de ongeveer honderdduizend onafhankelijke artiesten die rechtstreeks via SoundCloud geld verdienen. Artiesten met een licentie van grote labels worden nog wel betaald via de traditionele methode.

SoundCloud werd in 2007 in Berlijn gelanceerd als een soort YouTube voor muziek. Het platform had in 2019 zo'n 175 miljoen gebruikers.

