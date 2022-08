Om winstgevend te blijven, gaat SoundCloud tot twintig procent van zijn werknemers de laan uit sturen. De aanleiding is het huidige economische klimaat en de financiële markt.

SoundCloud maakte die reorganisatie bekend via een e-mail van CEO Michael Weismann aan medewerkers. Dat melden diverse media waaronder Billboard en Variety, en werd ook bevestigd door een woordvoerder van het bedrijf. De ontslagen zullen voornamelijk in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk vallen. Hoeveel jobs er effectief geschrapt worden is momenteel echter nog vaag. Volgens schattingen werken er zo'n 1.700 mensen voor SoundCloud.

Het is overigens niet de eerste keer dat het bedrijf een grote ontslagronde aankondigt. In 2017 ontsloeg het bedrijf 40 procent van zijn medewerkers toen het in financieel zwaar weer verkeerde. Sindsdien heeft het bedrijf honderden miljoenen dollars aan investeringen weten aan te trekken. Het eerste kwartaal van 2020 was het eerste winstgevende kwartaal voor het bedrijf.

In samenwerking met Dutch IT Channel

