De Antwerpse specialist in slimme gebouwen neemt met Dexma een speler in energiemanagement over.

Dexma levert SaaS-oplossingen op basis van kunstmatige intelligentie en machine learning voor het monitoren en beheren van energiegegevens. Het bedrijf telt vierduizend eindklanten en is actief in dertig landen, met hoofdzetel in Barcelona.

Met de overname wil Spacewell, dat op haar beurt onderdeel is van de Nemetschek Group, haar portfolio verder uitbreiden. Het bedrijf levert software voor het beheer en gebruik van gebouwen, onder meer ook om taken in die gebouwen te automatiseren en ze slimmer te maken.

'We hebben hoge verwachtingen van deze overname. In de toekomst zullen Spacewell en Dexma gegevens van elk hardware- of sensorplatform kunnen integreren en vergelijken. Daardoor zal ons gecombineerde aanbod onafhankelijk, flexibel en toekomstbestendig zijn', zegt Eric Van Bael, CEO van Spacewell. 'Een win-winsituatie voor alle bedrijven die duurzamer aan de slag willen gaan.'

