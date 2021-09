De Falcon 9-draagraket van SpaceX met vier ruimtetoeristen aan boord is woensdagavond (lokale tijd) opgestegen van het Kennedy Space Center in Florida. Het is de eerste volledig commerciële bemande ruimtevlucht.

De lancering was voorzien tussen 02.02 uur en 07.02 uur (Belgische tijd); omdat de raket niet onderweg is naar het internationaal ruimtestation ISS was een precieze vertrektijd niet noodzakelijk. Om 02.02 uur waren de omstandigheden goed en vertrok de raket, een vuurbal lichtte de hemel in Cape Canaveral op.

Zoals gepland werd twaalf minuten na de lift-off de aangepaste Dragon-capsule - de Crew Dragon Resilience - ontkoppeld van de raket en de ruimte ingeslingerd, meldt het bedrijf van Elon Musk. Het vaartuig komt maximaal 540 kilometer van de aarde. De laatste keer dat mensen zo ver weg gingen, was in 2009. Na een verblijf van ongeveer drie dagen in de ruimte keren de bemanningsleden terug op aarde. Het vaartuig plonst dan, hangend aan een parachute, in de Atlantische Oceaan.

Allemaal privépersonen

De vier inzittenden zijn privépersonen waarbij voor het eerst geen enkele beroeps- of institutionele astronaut banen rondom onze planeet zal trekken. De 38-jarige miljardair Jared Isaacman, een burgerpiloot die ook ervaring met performante gevechtsvlieguigen heeft, is gezagvoerder. Hij heeft ook de missie bekostigd. SpaceX zou een zitje voor ongeveer vijftig miljoen dollar verkopen. De 51-jarige Sian Proctor, eveneens een burgerpiloot, is professor en heeft een diploma biologie op zak. De 29-jarige Hayley Arceneaux is medisch assistente bij het St. Jude Kinderen Research Hospital waarvoor de missie geld moet opleveren. De 42-jarige Chris Sembroski is een data-ingenieur.

Proctor en Sembroski raakten aan hun zitje dankzij een wedstrijd en een loterij. Na als kind kanker te hebben overwonnen vliegt Arceneaux mee als verpersoonlijking van Hoop. De astronauten zullen enkele gezondheidsexperimenten uitvoeren die onder andere door SpaceX zijn betaald. Voorts zetten ze activiteiten op om het St.Jude ziekenhuis te sponsoren.

