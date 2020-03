De Falcon-9 draagraket die gistermiddag in de Amerikaanse staat Florida werd gelanceerd, heeft de zestig meegevoerde Starlink-satellieten succesvol uitgezet. Een ander deel van de missie mislukte: de eerste trap kon na de lancering niet veilig landen op het droneship.

De motoren van de eerste trap zijn te vroeg uitgefloept, meldt SpaceX in een verklaring. Mogelijk zorgde dit ervoor dat die trap niet op het droneship kon landen. Te vroeg uitvallen van de eerste trap gebeurde het laatst in 2012. Een Dragon-cargo naar het ruimtestation ISS kon toen zijn weg voortzetten, maar een meeliftende Orbcomm-satelliet niet.

SpaceX-stichter Elon Musk heeft een grondig onderzoek aangekondigd vooraleer er opnieuw wordt gelanceerd. Wat er met de twee helften van de neuskegel is gebeurd, is onduidelijk.

