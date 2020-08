is redacteur bij Data News

Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft 1,9 miljard dollar opgehaald, de grootste kapitaalsverhoging ooit voor het bedrijf.

Bloomberg meldde vorige week al dat de investering er zat aan te komen en Reuters ontdekte nu de beursdocumenten waarin de investeringsronde wordt bevestigd. Wie het geld investeert is niet bekend. Volgens Bloomberg is SpaceX daarmee nu 46 miljard dollar waard.

Het nieuws komt er gelijktijdig met de 11e reeks van satelliettreinen die SpaceX de ruimte instuurt. Vandaag heeft het bedrijf zeshonderd kunstmanen in een lage baan rond de aarde cirkelen. Begin deze maand keerde een eerste bemande ruimtevlucht van SpaceX naar het ISS veilig terug naar de aarde. Vanaf eind oktober volgen nieuwe missies.

