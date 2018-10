SpaceX laat voor het eerst een raket landen in Californië

Vanop de Vandenberg Air Force Base in Californië vertrok om 04.21 uur Belgische tijd een Falcon-9 van SpaceX. Zowat dertien minuten later kwam de Argentijnse radarsatelliet SAOCOM-1A vrij van de tweede rakettrap. Tevoren was de eerste rakettrap succesvol op een vooraf bepaalde plaats op Vandenberg neergestreken.

Dat SpaceX een raket netjes laat landen om later opnieuw te gebruiken, is op zich weinig verbazingwekkend. Het ruimtevaartbedrijf heeft er haar handelsmerk van gemaakt. Wel kreeg SpaceX nooit eerder toestemming om daarvoor de Vandenberg-basis te gebruiken.

Landingszone LZ-4 is een site waar vroeger Titan-draagraketten de ruimte ingingen. Na geslaagde dergelijke operaties bij lanceringen van op Cape Canaveral in Florida was het de eerste keer dat SpaceX dit huzarenstukje aan de westkust lukte. Bij de eerste poging was het meteen raak.