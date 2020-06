Van op Cape Canaveral in Florida heeft ruimtevaartbedrijf SpaceX zaterdag 58 satellieten voor zijn breedbandinternetwerk Starlink en drie aardobservatiesatellieten gelanceerd, zo heeft de krant Florida Today gemeld. Het was de eerste keer dat andere kunstmanen 'meeliften' met Starlinks.

Nauwelijks negen dagen nadat een Falcon-9 draagraket van SpaceX van op platform LC-40 was vertrokken, steeg zaterdag om 11.21 uur Belgische tijd een nieuw exemplaar op. Die korte tijdsspanne tussen twee lanceringen van op een zelfde platform is een nieuw record, schrijft de gezaghebbende krant.

Ongeveer 35 minuten na de start kwamen 58 nieuwe satellieten voor Starlink tegelijk vrij, voorafgegaan door drie, elk 110 kilo wegende, SkySats kunstmanen voor het aardobservatiebedrijf Planet Labs.

Voor Starlink zijn er sinds mei 2019 via negen lanceringen met een Falcon-9 al 538, elk een kwart ton wegende, kunstmanen in de ruimte gebracht. In de nacht van 22 op 23 juni moet van op het beroemde lanceerplatform 39A opnieuw een Falcon voor Starlink vertrekken.

Een goede week later is LC-40 weer aan de beurt, deze keer om een gps-satelliet in de ruimte te brengen.

In juli zal een Falcon-9 opnieuw Starlinks en SkySats meenemen. Het worden de drie laatste voor Planet Labs dat dan een constellatie van 21 kunstmanen zal hebben.

SpaceX wil in de loop van het jaar nog zowat duizend Starlink-kunstmanen lanceren, in de daaropvolgende jaren duizenden.

Starlink is vooral bedoeld voor regio's zonder snel internet, of te duur of voor afgelegen gebieden waar er geen is.

SpaceX slaagde er opnieuw in de eerste trap van de draagraket te recupereren. Die trap landde op een droneship in de Atlantische Oceaan en was al aan de derde missie toe. De vorige waren twee keer de lancering van een onbemande Dragon-capsule naar het Internationaal Ruimtestation.

Niet iedereen juicht bij het Starlink-initiatief en soortgelijken van de concurrentie. Astronomen op de grond vrezen hinder voor hun waarnemingen. Terwijl de afvalberg in de ruimte groeit, stijgt ook het gevaar voor botsingen van afgedankte satellieten met nog operationele kunstmanen.

