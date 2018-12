SpaceX lanceert 64 satellieten tegelijk

Een Falcon-9 van SpaceX vertrok om 19.34 uur Belgische tijd van op de basis Vandenberg in Californië. De eerste trap keerde terug en landde iets meer dan zeven minuten na de start probleemloos op een droneship in de Stille Oceaan.

Voor het eerst gebruikte SpaceX een derde keer eenzelfde eerste trap. Het is de ultieme droom om, teneinde de lanceerkosten te drukken, zo een trap tot tien keer, zonder onderhoud of oplapwerk tussen twee missies, te gebruiken.

Het was ook de bedoeling de neuskegel van de Falcon te recupereren. Maar beide delen misten het opvangnet van het schip "Mr. Steven". Volgens SpaceX-CEO Elon Musk worden de twee helften opgevist, gedroogd en ook opnieuw gebruikt.

Falcon fairing halves missed the net, but touched down softly in the water. Mr Steven is picking them up. Plan is to dry them out & launch again. Nothing wrong with a little swim.