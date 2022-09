Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft in de nacht van zondag op maandag met succes een nieuw pakket satellieten voor zijn Starlink-breedbandnetwerk gelanceerd.

Vanop Cape Canaveral in Florida vertrok om 04.09 uur Belgische tijd een Falcon-9 draagraket. De eerste trap keerde terug en landde 8,5 minuten na de start op het droneship Just Read The Instructions. Die trap slaagde voor de zevende keer in dit huzarenstukje; het hergebruik van raketonderdelen drukt de lanceerkosten.

Bijkomende 'passagier'

Het restant van de raket zette 51 kunstmanen voor Starlink uit in een baan rondom onze planeet. Met Starlink beoogt SpaceX een wereldwijd netwerk voor breedbandinternet. Het bedrijf heeft in totaal nu al 3.259 Starlinks gelanceerd.

Er was nog een bijkomende 'passagier': de ruimtesleper Sherpa-LTC2 van het bedrijf Spaceflight. Het tuig voerde een payload mee voor het Varuna-testprogramma van Boeing dat V-communicatie wil testen voor een constellatie van 147 niet-geostationaire satellieten.

