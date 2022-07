Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft zondag naar eigen zeggen met succes een nieuw pakket satellieten voor zijn Starlink-constellatie gelanceerd.

Vanop Cape Canaveral in Florida vertrok om 16.20 uur Belgische tijd een Falcon-9 draagraket van SpaceX. De eerste trap keerde zowat negen minuten later naar de Aarde terug en landde op het droneship Just Read The Instructions dat voor de kust van Florida in de Atlantische Oceaan dobberde. De trap vloog voor een dertiende keer, wat een evenaring van het record is, en zal wellicht nog eens de ruimte in gaan, aldus space.com. Hergebruik van raketonderdelen drukt de lanceerkosten.

Zowat een kwartier na lift-off kwamen van de tweede trap 53 Starlink-satellieten vrij voor het breedbandnetwerk in de ruimte dat SpaceX aan het uitbouwen is. Er zijn nu reeds 2.858 van dergelijke kunstmanen gelanceerd. Voor SpaceX was het de 31ste lancering van dit jaar, waarvan achttien voor Starlink. Het was tevens de 165ste start van een Falcon-9 sinds 2010.

