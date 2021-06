Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft zondag succesvol een satelliet voor digitale radio-uitzendingen gelanceerd, zo meldt de krant Florida Today.

Vanop Cape Canaveral in Florida vertrok om 06.26 uur Belgische tijd een Falcon-9 draagraket van SpaceX. De missie kende al een eerste succesje toen de eerste trap na een veilige terugkeer neerstreek op het droneschip Just Read The Instructions. Het was al de vierde vlucht van die trap; hergebruik van raketonderdelen drukt de lanceerkost.

Geostationaire baan

Ongeveer 33 minuten na de start kwam de nuttige lading succesvol vrij van de tweede rakettrap: de SXM-8 van het bedrijf Sirius XMM dat via satelliet en online radio uitzendt. De door het Californische Maxar gebouwde kunstmaan moet vijftien jaar operationeel blijven, vanuit een geostationaire baan die ze nu op eigen kracht probeert te bereiken. Het was reeds de achttiende lancering van een Falcon-9 dit jaar op Cape Canaveral.

SpaceX lanceerde op zes maanden tijd al meer draagraketten dan in het hele jaar 2019, waarvan negen op 44 dagen tijd. Er komen er nog tientallen bij dit jaar. Sinds de introductie van de Falcon-9 in 2010 heeft de draagraket 120 keer succesvol gevlogen, aldus Florida Today.

