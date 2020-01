SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-oprichter Elon Musk, heeft zondag met succes een mislukte lancering gesimuleerd waarbij astronauten zichzelf in veiligheid moesten brengen, enkele ogenblikken na de lancering in Florida.

Bedoeling was na te gaan of alle reddingssystemen goed werken als de lancering echt zou mislukken. Bij de test van zondag waren geen astronauten aan boord. Alles is verlopen volgens plan.

De eerste gegevens geven aan dat de test perfect was, aldus Musk op een persconferentie. Nasa-topman Jim Bridenstine noemde de test dan weer 'heel heel geslaagd'.

De volgende vlucht van de SpaceX-capsule Crew Dragon zal dus de eerste zijn met astronauten aan boord. Dat kan al gebeuren in het tweede trimester van 2020, aldus Musk. Dat wordt de eerste keer sinds 2011 dat Amerikanen naar de ruimte vliegen aan boord van een Amerikaans ruimtevaartuig. 'Dit betekent de terugkeer van de Amerikaanse astronauten in de ruimte aan boord van een Amerikaans toestel, gelanceerd vanop het Amerikaans grondgebeid', zei Bridenstine.

