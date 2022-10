Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft het Pentagon gevraagd miljoenen dollar te betalen voor het gebruik van de Starlink-internetdienst door de Oekraïense overheid en het leger. Dat bericht de Amerikaanse zender CNN, die documenten daarover heeft ingezien.

Het systeem is een belangrijke communicatiebron voor het Oekraïense leger, zodat de militairen verbonden kunnen blijven ook als Rusland de mobiele en internetnetwerken verwoest. Tot dusver had SpaceX zowat 20.000 Starlink-ontvangers gedoneerd aan Oekraïne, een operatie die het bedrijf 80 miljoen dollar heeft gekost en tegen eind dit jaar meer dan 100 miljoen dollar zou kosten, zo heeft Musk vorige week op Twitter gezet. Starlink is het satellietnetwerk van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf voor breedbandinternet.

Uit de documenten die de Amerikaanse zender kon inzien, zou blijken dat het ruimtevaartbedrijf in een brief aan het Pentagon zei dat het niet langer zou kunnen betalen voor de dienst zoals het tot nu heeft gedaan. De brief vraagt volgens CNN ook aan het Pentagon om de financiering over te nemen voor het gebruik door de overheid en het leger van Oekraïne. SpaceX claimt dat de kost tot meer dan 120 miljoen dollar zou oplopen voor de rest van het jaar en tot bijna 400 miljoen dollar voor de komende 12 maanden. 'We bevinden ons niet meer in een positie om verder terminals te doneren aan Oekraïne, of de bestaande terminals te financieren voor een onbepaalde tijd', aldus de salesdirecteur van het ruimtevaartbedrijf aan het Pentagon. De brief zou in september zijn verstuurd.

Na de Russische inval maakte SpaceX Starlink beschikbaar in Oekraïne. In verschillende delen van het land is het immers internet verstoord. Voor Starlink zijn geen kabels op de grond nodig: alleen een ontvanger is vereist. CNN verwijst echter naar recente berichten dat het systeem in Oekraïne de laatste dagen kampt met wijdverspreide verstoringen. Dat zou het tegenoffensief van de Oekraïense strijdkrachten bemoeilijken.

