SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat samen met T-Mobile de Starlink satellieten gebruiken om mobiele dekking te voorzien op plaatsen waar vandaag nauwelijks zendmasten staan.

Het plan is nog zeer jong. Vandaag biedt Starlink al thuisinternet aan met satelliet, maar de volgende generatie zou over langere antennes beschikken die ook individuele smartphones kunnen bedienen. Eind volgend jaar komt er een eerste test met sms-verkeer. Later kan die worden uitgebreid met spraak en data.

Voor het project werken SpaceX en T-Mobile samen. De satellieten zullen daarbij de mid-band of C-band in de VS gebruiken, die rond de 2,5 GHz zit. Die wordt algemeen beschouwd als uitstekend voor 5G.

Betere dekking, zelfde toestelHet plan van T-Mobile is niet om voortaan hoofdzakelijk mobiel internet via de ruimte aan te bieden. De opzet is om vooral in afgelegen gebieden een betere dekking te krijgen. In de VS zijn grote steden doorgaans goed geconnecteerd, maar in landelijke omgevingen is dat vaak een pak slechter.

Musk benadrukte tijdens de aankondiging van het project dat de signalen van de nieuwe generatie satellieten compatibel zijn met de meeste smartphones van het moment. Voor gebruikers zou er dus nauwelijks verschil merkbaar mogen zijn.

Het plan is nog zeer jong. Vandaag biedt Starlink al thuisinternet aan met satelliet, maar de volgende generatie zou over langere antennes beschikken die ook individuele smartphones kunnen bedienen. Eind volgend jaar komt er een eerste test met sms-verkeer. Later kan die worden uitgebreid met spraak en data.Voor het project werken SpaceX en T-Mobile samen. De satellieten zullen daarbij de mid-band of C-band in de VS gebruiken, die rond de 2,5 GHz zit. Die wordt algemeen beschouwd als uitstekend voor 5G.Betere dekking, zelfde toestelHet plan van T-Mobile is niet om voortaan hoofdzakelijk mobiel internet via de ruimte aan te bieden. De opzet is om vooral in afgelegen gebieden een betere dekking te krijgen. In de VS zijn grote steden doorgaans goed geconnecteerd, maar in landelijke omgevingen is dat vaak een pak slechter.Musk benadrukte tijdens de aankondiging van het project dat de signalen van de nieuwe generatie satellieten compatibel zijn met de meeste smartphones van het moment. Voor gebruikers zou er dus nauwelijks verschil merkbaar mogen zijn.