De Spaanse regering heeft een plan van 12 miljard euro aangenomen dat bedoeld is om de chip- en halfgeleiderindustrie te ontwikkelen en van Spanje een 'referentie' te maken in deze strategische sector, die wereldwijd kampt met tekorten.

Het plan wordt gefinancierd met fondsen uit het Europese relanceplan post-covid-19. Volgens de Spaanse minister van Economie Nadia Calviño gaat het om het 'meest ambitieuze plan' in het kader van de Europese relancestrategie.

Tekorten nog niet voorbij

Halfgeleiders worden vandaag voornamelijk gefabriceerd in Azië. Ze zijn noodzakelijk voor de productie van onder meer wagens, smartphones of medische uitrusting. Vorig jaar was de markt wereldwijd goed voor 600 miljard euro. Maar door een grote vraag en storingen in de toeleveringsketen zijn er wereldwijd al een hele tijd grote chiptekorten. Volgens de fabrikanten zouden die tekorten ook in 2023 en zelfs 2024 nog aanhouden.

