De Spaanse regering heeft plannen om 11 miljard euro te investeren in de productie van microchips en halfgeleiders. 'We willen dat ons land toetreedt tot de kopgroep op het vlak van industriële en technologische vooruitgang', verklaarde premier Pedro Sanchez.

De Spaanse economie, die voor een groot deel afhankelijk is van toerisme, kreeg tijdens de coronapandemie flinke klappen. Ook de Russische invasie van Oekraïne en de daaruit resulterende sancties treffen de Spaanse economie.

Microchips zijn van essentieel belang voor de Spaanse auto-industrie, die de tweede grootste is in Europa.

Afhankelijkheid afbouwen

Overal in de Europese Unie wordt de kaart getrokken van meer productie van chips op eigen bodem. Zo kan de afhankelijkheid van import worden afgebouwd. De Commissie mikt op een eigen productie van een vijfde van de wereldwijde voorraad tegen 2030.

Lees ook: Europese Commissie keurt miljardenplan voor chipproductie goed

De Spaanse economie, die voor een groot deel afhankelijk is van toerisme, kreeg tijdens de coronapandemie flinke klappen. Ook de Russische invasie van Oekraïne en de daaruit resulterende sancties treffen de Spaanse economie.Microchips zijn van essentieel belang voor de Spaanse auto-industrie, die de tweede grootste is in Europa.Overal in de Europese Unie wordt de kaart getrokken van meer productie van chips op eigen bodem. Zo kan de afhankelijkheid van import worden afgebouwd. De Commissie mikt op een eigen productie van een vijfde van de wereldwijde voorraad tegen 2030.