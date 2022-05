Als het gaat om de adaptatie en integratie van slimme spraakassistenten, was Sonos er telkens als de kippen bij. Vandaag introduceert de fabrikant van smart speakers zijn eigen Voice Control: eentje die de muziekliefhebber meer op zijn gemak wil stellen door géén informatie naar de cloud te sturen.

De meeste spraakassistenten sluizen je gesproken opdrachten door naar het internet, waar ze pijlsnel worden geanalyseerd, om vervolgens teruggestuurd te worden naar het slimme apparaat (dat vervolgens de gewenste actie uitvoert). Maar bij Sonos merken ze naar eigen zeggen dat veel gebruikers zich daar niet zo prettig bij voelen, omdat ze bezorgd zijn om hun privacy.

'Hey Sonos'

Om daar een mouw aan te passen ontwikkelde Sonos, dat heel wat smart speakers met microfoon in het assortiment heeft, zijn eigen spraakoplossing: Sonos Voice Control. Deze verwerkt de opdrachten volledig op het apparaat zelf. 'Er worden geen audio-opnames of transcripten naar de cloud gestuurd, en ze worden niet opgeslagen, beluisterd of gelezen', aldus Sonos.

Een belangrijk verschil met Siri (Apple), Alexa (Amazon) en de Google Assistent, is wel dat Voice Control geen allround spraakassistent is: voor de weersverwachting, de afspraken in je agenda of een Wikipedia-weetje ben je bij de nieuwkomer aan het verkeerde adres. Maar voor het bedienen van je Sonos-muzieksysteem is de oplossing volgens de fabrikant juist superieur.

Met 'Hey Sonos', gevolgd door een korte opdracht, moet het bijvoorbeeld veel makkelijker worden (lees: makkelijker dan met een van de bestaande spraakassistenten) om luidsprekers van het merk te groeperen of om de muziek 'mee te nemen' van de ene naar de andere kamer in huis. Uit ervaring weten we dat dit inderdaad niet zo evident is met pakweg Siri of de Google Assistent. Ook zou Voice Control reageren op hele natuurlijke opdrachten, zoals 'zet hem luider!'. Sonos claimt verder dat de eigen oplossing sneller reageert dan de concurrentie, juist omdat er geen internetcommunicatie aan te pas komt.

Nog geen Spotify

Uiteraard kan je met een spraakopdracht ook je favoriete muziek ten gehore brengen, en dat dus allemaal zonder informatie naar het internet te sturen. Met één niet-onbelangrijke 'maar' weliswaar, en dat is dat Sonos Voice Control nog niet samenwerkt met Spotify. Dat is voor een 'latere fase'. Diensten die wel ondersteund worden, zijn Apple Music, Deezer, Pandora (vooral voor de Amerikaanse markt) en Sonos Radio.

Uiteraard kan je voor Spotify wel terugvallen op bijvoorbeeld de Google Assistent. Maar ook hier is er voorlopig een beperking: twee stemassistenten door elkaar gebruiken lukt alleen met de combi Amazon Alexa - Sonos Voice. Anders gezegd: als je liever Google Assistent gebruikt, heb je geen toegang meer tot Sonos Voice.

De grootste beperking, voor onze Nederlandstalige markt, is echter dat Sonos Voice op 1 juni eerst geïntroduceerd wordt in de Verenigde Staten, in het Amerikaans Engels. Die versie is in principe ook wel in onze contreien te gebruiken, maar het is de vraag of gebruikers dat handiger vinden dan pakweg de Google Assistent in je moerstaal. Voor de Amerikaanse versie wist Sonos overigens acteur Giancarlo Esposito te strikken, bekend van zijn rollen in Breaking Bad, Better Call Saul en The Mandalorian.

Later dit jaar zal Sonos Voice ook in Frankrijk beschikbaar komen. Daarna volgen andere markten, maar over de timing daarvan is nog niets geweten.

De meeste spraakassistenten sluizen je gesproken opdrachten door naar het internet, waar ze pijlsnel worden geanalyseerd, om vervolgens teruggestuurd te worden naar het slimme apparaat (dat vervolgens de gewenste actie uitvoert). Maar bij Sonos merken ze naar eigen zeggen dat veel gebruikers zich daar niet zo prettig bij voelen, omdat ze bezorgd zijn om hun privacy.Om daar een mouw aan te passen ontwikkelde Sonos, dat heel wat smart speakers met microfoon in het assortiment heeft, zijn eigen spraakoplossing: Sonos Voice Control. Deze verwerkt de opdrachten volledig op het apparaat zelf. 'Er worden geen audio-opnames of transcripten naar de cloud gestuurd, en ze worden niet opgeslagen, beluisterd of gelezen', aldus Sonos.Een belangrijk verschil met Siri (Apple), Alexa (Amazon) en de Google Assistent, is wel dat Voice Control geen allround spraakassistent is: voor de weersverwachting, de afspraken in je agenda of een Wikipedia-weetje ben je bij de nieuwkomer aan het verkeerde adres. Maar voor het bedienen van je Sonos-muzieksysteem is de oplossing volgens de fabrikant juist superieur.Met 'Hey Sonos', gevolgd door een korte opdracht, moet het bijvoorbeeld veel makkelijker worden (lees: makkelijker dan met een van de bestaande spraakassistenten) om luidsprekers van het merk te groeperen of om de muziek 'mee te nemen' van de ene naar de andere kamer in huis. Uit ervaring weten we dat dit inderdaad niet zo evident is met pakweg Siri of de Google Assistent. Ook zou Voice Control reageren op hele natuurlijke opdrachten, zoals 'zet hem luider!'. Sonos claimt verder dat de eigen oplossing sneller reageert dan de concurrentie, juist omdat er geen internetcommunicatie aan te pas komt.Uiteraard kan je met een spraakopdracht ook je favoriete muziek ten gehore brengen, en dat dus allemaal zonder informatie naar het internet te sturen. Met één niet-onbelangrijke 'maar' weliswaar, en dat is dat Sonos Voice Control nog niet samenwerkt met Spotify. Dat is voor een 'latere fase'. Diensten die wel ondersteund worden, zijn Apple Music, Deezer, Pandora (vooral voor de Amerikaanse markt) en Sonos Radio.Uiteraard kan je voor Spotify wel terugvallen op bijvoorbeeld de Google Assistent. Maar ook hier is er voorlopig een beperking: twee stemassistenten door elkaar gebruiken lukt alleen met de combi Amazon Alexa - Sonos Voice. Anders gezegd: als je liever Google Assistent gebruikt, heb je geen toegang meer tot Sonos Voice.De grootste beperking, voor onze Nederlandstalige markt, is echter dat Sonos Voice op 1 juni eerst geïntroduceerd wordt in de Verenigde Staten, in het Amerikaans Engels. Die versie is in principe ook wel in onze contreien te gebruiken, maar het is de vraag of gebruikers dat handiger vinden dan pakweg de Google Assistent in je moerstaal. Voor de Amerikaanse versie wist Sonos overigens acteur Giancarlo Esposito te strikken, bekend van zijn rollen in Breaking Bad, Better Call Saul en The Mandalorian.Later dit jaar zal Sonos Voice ook in Frankrijk beschikbaar komen. Daarna volgen andere markten, maar over de timing daarvan is nog niets geweten.