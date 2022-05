Electronic Arts heeft de samenwerking met wereldvoetbalbond FIFA na bijna dertig jaar verbroken. De spelontwikkelaar maakt het populaire voetbalspel FIFA, een van de meest winstgevende videogamereeksen ooit.

Volgens The New York Times wilde de FIFA een slordige miljard dollar om de naam vier jaar of één wereldbekercyclus te gebruiken. En dat is een pak meer dan EA er voor over heeft. Tevens was er volgens het medium een verschillende visie op de toekomst van de spellenreeks.

Het is echter nog niet uit voor de voetbalspellen. EA brengt die volgend jaar onder een nieuwe naam gewoon verder uit als EA Sports FC. De spelontwikkelaar heeft driehonderd licentiepartners waardoor de clubs en spelers in het spel behouden blijven. Het WK en de door FIFA georganiseerde toernooien komen niet meer voor in het spel.

Licenties

'Alles wat je leuk vindt aan ons spel, maakt deel uit van EA Sports FC. Ons unieke licentieportfolio van meer dan 19.000 spelers, meer dan 700 teams, meer dan 100 stadions en 30 competities waarin we al tientallen jaren investeren, zal er nog steeds zijn. Het nieuwe spel omvat exclusieve partnerships met Uefa, de Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, de MLS en nog veel meer', meldt EA.

FIFA zelf zou ondertussen zelf met andere speluitgevers aan het praten zijn om een eigen spel onder de FIFA-naam uit te brengen.

