Palantir, een dataminingbedrijf dat zich specialiseert in overheidssurveillance, heeft sinds zijn start in 2003 geen winst gemaakt. Dat moet blijken uit documenten die werden gelekt in aanloop van de beursgang van het bedrijf.

Palantir, een controversieel data analytics bedrijf, gaat naar de beurs. De documenten die het daarvoor moet indienen zijn gelekt, en geven een overzicht van de financiën van het meestal erg geheimzinnige organisatie. Daaruit moet blijken dat Palantir voornamelijk inkomsten haalt uit contracten met de Amerikaanse overheid, hoewel het al een tijdje probeert om meer klanten te ronselen bij grote bedrijven en in andere landen. Uit de documenten, die onder meer door de New York Times en techsite TechCrunch werden ingekeken, moet ook blijven dat het bedrijf in zijn 17 jaar voortbestaan geen winst heeft gemaakt.

Zo zou Palantir vorig jaar 742,5 miljoen dollar aan inkomsten binnenhalen, tegenover een nettoverlies van 580 miljoen dollar. Het bedrijf is tot nu toe altijd erg geheimzinnig geweest over zijn technologie en zijn financiën. Investeerders schatten de waarde eerder op 20 miljard dollar, en het heeft ondertussen drie miljard aan kapitaal opgehaald. Of het met de huidige cijfers ook brokken gaat maken op de beurs is een andere vraag.

Het bedrijf, mee opgericht door PayPal- en Facebook-investeerder Peter Thiel, is vooral gekend voor zijn overheidswerk: het maakte onder meer een platform voor het leger om spionagebeelden en -data te interpreteren, het traceert immigranten voor de grenspolitie en het zou werken aan een 'voorspellende' politiesoftware. Het zou ook een tool aan het bouwen zijn voor waarmee de verspreiding van het coronavirus kan worden getraceerd.

In zijn lange geschiedenis kreeg Palantir ook veel kritiek, omdat het met zijn surveillancetechnologie de privacy niet echt nauw zou nemen, en omdat het racistische neigingen zou hebben bij het aantrekken van werknemers. Thiel is een grote voorstander van president Trump en hielp mee aan zijn campagne om verkozen te geraken in 2016. Uit de cijfers moet ook blijken dat ongeveer de helft van de inkomsten van Palantir aan deze regering te danken zijn.

