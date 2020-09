Els Bellens is redactrice bij Data News.

Daniel Ek, de oprichter van Spotify, gaat de volgende tien jaar een miljard van zijn eigen geld investeren in zogeheten 'moonshot' projecten, ambitieuze technologische hoogstandjes.

Dat zei hij op een online meeting die deels start-upconferentie Slush moet vervangen. De moonshot projecten waarin hij wil investeren zouden dan voornamelijk draaien om machine learning, biotechnologie, nieuwe materialen en onderzoek naar energie. Volgens Ek is het lastigste voor jonge ondernemers toegang vinden tot kapitaal. Met zijn investeringen wil hij bijdragen aan een 'nieuwe Europese droom', zo zegt hij.

"Ik vind het frustrerend om zien dat Europese ondernemers hun geweldige visie zo snel opgeven door zich te verkopen aan niet-Europese bedrijven, of wanneer veelbelovend techtalent Europa verlaat omdat ze zich hier niet gewaardeerd voelen", aldus Ek. "We hebben meer superbedrijven nodig die de lat hoog leggen en als inspiratie kunnen dienen."

Ek's persoonlijke tegoeden worden geschat op 3,6 miljard euro. Hij zou dus een derde daarvan gaan investeren en daarvoor gaat hij samenwerken met wetenschappers, investeerders en overheden.

Dat zei hij op een online meeting die deels start-upconferentie Slush moet vervangen. De moonshot projecten waarin hij wil investeren zouden dan voornamelijk draaien om machine learning, biotechnologie, nieuwe materialen en onderzoek naar energie. Volgens Ek is het lastigste voor jonge ondernemers toegang vinden tot kapitaal. Met zijn investeringen wil hij bijdragen aan een 'nieuwe Europese droom', zo zegt hij. "Ik vind het frustrerend om zien dat Europese ondernemers hun geweldige visie zo snel opgeven door zich te verkopen aan niet-Europese bedrijven, of wanneer veelbelovend techtalent Europa verlaat omdat ze zich hier niet gewaardeerd voelen", aldus Ek. "We hebben meer superbedrijven nodig die de lat hoog leggen en als inspiratie kunnen dienen."Ek's persoonlijke tegoeden worden geschat op 3,6 miljard euro. Hij zou dus een derde daarvan gaan investeren en daarvoor gaat hij samenwerken met wetenschappers, investeerders en overheden.