Daniel Ek, directeur van Spotify, roept de Europese Commissie op haast te maken met het concurrentieonderzoek naar Apple. Spotify diende hierover in 2019 een klacht in. Het onderzoek van de Europese Commissie loopt echter nog altijd.

Ek bracht onlangs een bezoek aan Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager en drong hierbij erop aan haast te maken met het onderzoek naar de werkwijze van Apple. De klacht van Spotify heeft betrekking op het verplichte gebruik van betalingssystemen van Apple door appontwikkelaars die applicaties in de App Store aanbieden. Het bedrijf rekent daarop een commissie van dertig procent.

Spotify zegt dat het gebruikers van Apple geen alternatieve betaalmethoden mat aanbieden.De directeur van Spotify erkent volgens de Financial Times dat regulatorische processen tijd in beslag nemen. 'Dat betekent echter niet dat je niet moet proberen om ze te versnellen of meer vooruitgang te boeken', zegt Ek volgens de financiële krant.

Wereldwijde kritiek

De werkwijze van Apple leidt al langer tot kritiek. Zo is het Amerikaanse techbedrijf in Nederland eerder door de Autoriteit Consument & Markt op de vingers getikt over het verplichte gebruik van Apple's betaalsysteem door datingapps. Het bedrijf kreeg hiervoor een boete van 50 miljoen euro opgelegd. Apple wijzigde hierop zijn beleid en laat datingapps voortaan alternatieve betalingssystemen aanbieden. Ook in Japan en Zuid-Korea keerden toezichthouders zich tegen de werkwijze.

In samenwerking met Dutch IT Channel

Ek bracht onlangs een bezoek aan Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager en drong hierbij erop aan haast te maken met het onderzoek naar de werkwijze van Apple. De klacht van Spotify heeft betrekking op het verplichte gebruik van betalingssystemen van Apple door appontwikkelaars die applicaties in de App Store aanbieden. Het bedrijf rekent daarop een commissie van dertig procent. Spotify zegt dat het gebruikers van Apple geen alternatieve betaalmethoden mat aanbieden.De directeur van Spotify erkent volgens de Financial Times dat regulatorische processen tijd in beslag nemen. 'Dat betekent echter niet dat je niet moet proberen om ze te versnellen of meer vooruitgang te boeken', zegt Ek volgens de financiële krant.De werkwijze van Apple leidt al langer tot kritiek. Zo is het Amerikaanse techbedrijf in Nederland eerder door de Autoriteit Consument & Markt op de vingers getikt over het verplichte gebruik van Apple's betaalsysteem door datingapps. Het bedrijf kreeg hiervoor een boete van 50 miljoen euro opgelegd. Apple wijzigde hierop zijn beleid en laat datingapps voortaan alternatieve betalingssystemen aanbieden. Ook in Japan en Zuid-Korea keerden toezichthouders zich tegen de werkwijze.In samenwerking met Dutch IT Channel