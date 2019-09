Spotify gaat beter controleren of gebruikers van een familie-abonnement wel degelijk samenwonen. Al is het nog niet duidelijk hoe doortastend en waterdicht die controles zullen zijn.

De Zweedse muziekstreamingdienst Spotify heeft naast een gratis versie (met advertenties) en betaalde Premium versie ook een Premium for Family abonnement. Daarmee kan je tot zes mensen een Premium account geven voor 14,99 euro per maand, vijf euro meer dan een Premium abonnement voor één persoon.

Dat is handig voor gezinnen, maar ook voor vrienden die de dienst goedkoper willen gebruiken. Maar daar gaat Netflix stappen tegen nemen. In de nieuwste gebruiksvoorwaarden staat dat het bedrijf "van tijd tot tijd" gaat controleren of gebruikers wel degelijk op hetzelfde adres wonen.

Dat wil in eerste instantie zeggen dat wie via een familie-abonnement Spotify Premium neemt, zijn of haar adres moet opgeven. Het bedrijf benadrukt wel dat locaties enkel voor die controle worden gebruikt. Dat kan ook gebeuren op basis van locatiedata.

Dat laatste maakt het bijzonder vaag. We weten op dit moment niet hoe streng die controle zal zijn. Voor zover bekend krijgt Spotify niet automatisch toegang tot de locatie van je pc of smartphone, maar het is ook niet geweten of ze dit op termijn wel zullen vragen om de dienst te kunnen gebruiken.

Ook zijn er nog praktische obstakels. Zal de dienst bijvoorbeeld ook maatregelen nemen bij kotstudenten, die doorheen de week elders wonen? Al lijkt het aannemelijk dat Spotify in de eerste plaats de ergste misbruiken wil tegengaan, waar bijvoorbeeld zes vrienden op zes locaties één familie-abonnement delen.