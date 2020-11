Artiesten kunnen binnenkort op Spotify meebepalen welke van hun nummers luisteraars als eerste te horen krijgen. De muziekstreamingdienst wil artiesten inspraak willen geven in hoe nieuwe luisteraars hun muziek ontdekken.

Het gaat om een experiment waarbij artiesten kunnen aangeven welke muziek zij belangrijk vinden. Het algoritme dat bepaalt hoe gepersonaliseerde afspeellijsten worden samengesteld kan vervolgens rekening houden met de wensen van de artiest. Op die manier kan een artiest er bijvoorbeeld voor zorgen dat een luisteraar eerst een nieuwe single te horen krijgt, in plaats van een ouder liedje dat het algoritme anders zou hebben uitgekozen.

Met de nieuwe dienst wil Spotify ervoor zorgen dat luisteraars vaker nieuwe muziek tegenkomen. Daarom is ervoor gekozen om de dienst eerst te testen op hun platforms Radio en Autoplay, omdat dat volgens Spotify voor veel mensen de plek is waar ze heen gaan om nieuwe muziek te ontdekken.

In ruil voor die kans om enige invloed uit te oefenen, krijgen artiesten wel minder geld. Spotify gaat deze gepromote nummers een lagere 'promotional recording royalty rate' betalen, al wil het daar niet bij zeggen hoeveel lager die rate zal liggen. De kans is dus groot dat het systeem vooral zal worden gebruikt door artiesten die een nieuwe single te promoten hebben.

Het gaat om een experiment waarbij artiesten kunnen aangeven welke muziek zij belangrijk vinden. Het algoritme dat bepaalt hoe gepersonaliseerde afspeellijsten worden samengesteld kan vervolgens rekening houden met de wensen van de artiest. Op die manier kan een artiest er bijvoorbeeld voor zorgen dat een luisteraar eerst een nieuwe single te horen krijgt, in plaats van een ouder liedje dat het algoritme anders zou hebben uitgekozen.Met de nieuwe dienst wil Spotify ervoor zorgen dat luisteraars vaker nieuwe muziek tegenkomen. Daarom is ervoor gekozen om de dienst eerst te testen op hun platforms Radio en Autoplay, omdat dat volgens Spotify voor veel mensen de plek is waar ze heen gaan om nieuwe muziek te ontdekken.In ruil voor die kans om enige invloed uit te oefenen, krijgen artiesten wel minder geld. Spotify gaat deze gepromote nummers een lagere 'promotional recording royalty rate' betalen, al wil het daar niet bij zeggen hoeveel lager die rate zal liggen. De kans is dus groot dat het systeem vooral zal worden gebruikt door artiesten die een nieuwe single te promoten hebben.