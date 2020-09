Muziekdienst Spotify heeft zijn concertagenda's uitgebreid met informatie over de virtuele shows en evenementen die bij steeds meer artiesten op de kalender staan.

Fans kunnen de nieuwe informatie zowel raadplegen in de rubriek Concerten op artiestenprofielen als via de agenda op de algemene concertpagina van Spotify. In beide lijsten gaat het om shows voor alle platformen, gaande van Twitch en Instagram Live over YouTube Live tot een eigen website.

Spotify werkt voor de nieuwe functie samen met Songkick en Ticketmaster. Virtuele evenementen die op Songkick staan (een populaire dienst om concerten te ontdekken) worden voortaan ook automatisch weergegeven in Spotify. Hetzelfde geldt voor een selectie van Ticketmaster-evenementen.

Artiesten kunnen hun virtuele shows ook eigenhandig toevoegen aan Spotify of instellen als zogeheten Artist Pick, een tool om een song, album, afspeellijst of evenement extra in de verf te zetten.

Fans kunnen de nieuwe informatie zowel raadplegen in de rubriek Concerten op artiestenprofielen als via de agenda op de algemene concertpagina van Spotify. In beide lijsten gaat het om shows voor alle platformen, gaande van Twitch en Instagram Live over YouTube Live tot een eigen website.Spotify werkt voor de nieuwe functie samen met Songkick en Ticketmaster. Virtuele evenementen die op Songkick staan (een populaire dienst om concerten te ontdekken) worden voortaan ook automatisch weergegeven in Spotify. Hetzelfde geldt voor een selectie van Ticketmaster-evenementen.Artiesten kunnen hun virtuele shows ook eigenhandig toevoegen aan Spotify of instellen als zogeheten Artist Pick, een tool om een song, album, afspeellijst of evenement extra in de verf te zetten.