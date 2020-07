Spotify heeft een nieuwe functie geïntroduceerd: videopodcasts. De muziekstreamer start in eerste instantie met een beperkt aantal producties om de functie uit te testen.

Spotify begint met een aantal (Engelstalige) podcasts die zowel als audio te streamen zijn, als via video te bekijken. De videopodcasts worden beschikbaar voor alle gebruikers, zowel gratis als met een betaald abonnement. Bedoeling is om de functie later nog uit te breiden naar meer makers. Voorlopig te bekijken en beluisteren zijn Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, The Morning Toast, H3 Podcast, Higher Learning with Van Lathan and Tachel Lindsay, en The Rooster Teeth Podcast.

Podcasts bestaan al een tijd, maar zijn de laatste maanden bijzonder hip en het is duidelijk dat Spotify hier een deel van de koek wil. Eerder sloot het al een exclusiviteitscontract met Joe Rogan, een van de populairste podcasters te wereld.

Spotify begint met een aantal (Engelstalige) podcasts die zowel als audio te streamen zijn, als via video te bekijken. De videopodcasts worden beschikbaar voor alle gebruikers, zowel gratis als met een betaald abonnement. Bedoeling is om de functie later nog uit te breiden naar meer makers. Voorlopig te bekijken en beluisteren zijn Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, The Morning Toast, H3 Podcast, Higher Learning with Van Lathan and Tachel Lindsay, en The Rooster Teeth Podcast. Podcasts bestaan al een tijd, maar zijn de laatste maanden bijzonder hip en het is duidelijk dat Spotify hier een deel van de koek wil. Eerder sloot het al een exclusiviteitscontract met Joe Rogan, een van de populairste podcasters te wereld.