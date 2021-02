Streamingdienst Spotify komt 'later dit jaar' met een nieuwe abonnementsformule voor audio in een hogere resolutie. Spotify HiFi, zoals de nieuwe formule heet, biedt volgens het bedrijf 'muziek van cd-kwaliteit'.

Het nieuws werd maandagavond bekendgemaakt tijdens een online persevent van de streamingdienst. De precieze startdatum, de markten waar Spotify HiFi beschikbaar zal zijn en de prijs van het HiFi-abonnement werden nog niet onthuld. Ook is het nog niet duidelijk wélke geluidskwaliteit de formule precies gaat bieden.

Klinkt als...

Momenteel kan er op Spotify gestreamd worden aan maximaal 320 kbps. Dat is vergelijkbaar met de kwaliteit van een degelijke MP3, maar cd-kwaliteit (16-bit en 44,1 kHz) ligt met 1.411 kbps beduidend hoger. Mag het nog wat beter klinken, dan is Hi-Res Audio wat je zoekt (24-bit, 192 kHz).

De Franse streaming- en downloadservice Qobuz belooft voor zijn Hi-Res-formule bitrates tot 9.216 kbps. Concurrent Tidal haalt 3.000 kbps, Amazon Music gaat tot 3.730 kpbs (al is die zogeheten Ultra HD-formule bij ons nog niet beschikbaar). Verwacht wordt dat Spotify HiFi ook minstens 1.411 kbps in de strijd zal gooien.

Tachtig bijkomende landen

Op hetzelfde persevent kondigde Spotify aan uit te breiden naar tachtig nieuwe landen in Azië, Afrika en de Cariben. Daar komt de dienst in de komende dagen beschikbaar, met een potentieel nieuw publiek van één miljard mensen.

Vandaag is Spotify te beluisteren in 93 landen. De streamingdienst telt zo'n 345 miljoen gebruikers, maar daarvan komt minder dan een vijfde uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

Spotify verdient nu nog het meeste geld aan abonnementen, maar wil met reclames zijn tweede inkomstenbron vergroten. Met name voor podcasts wil Spotify die mogelijkheid bieden. Het Zweedse bedrijf komt daarom met een eigen advertentienetwerk voor podcasts. Investeerders zijn enthousiast over de verdere stappen van Spotify in de podcastmarkt. Ze hopen dat het bedrijf daar winst mee kan maken, aangezien de muziekstreamingmarkt nog altijd verliesgevend is.

In 2020 keerde Spotify meer dan 5 miljard dollar uit aan de artiesten die hun muziek via het platform aanbieden.

