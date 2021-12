Spotify neemt Whooshkaa over: een platform dat radioshows omzet in podcasts. De technologie wordt samengevoegd met het vorig jaar overgenomen Megaphone.

Muziekstreamingdienst Spotify is al even bezig met het verder diversifiëren van de diensten. Richting luisterboeken bijvoorbeeld - zie de overname vorige maand van Findaway -, maar ook richting podcasts. Een jaar geleden nam het daarom nog Megaphone over: technologie om onder meer lucratieve advertenties in podcasts te plaatsen. Sindsdien is Spotify de mogelijkheden voor adverteerders alsmaar aan het uitbreiden.

De nu aangekondigde overname van Whooskaa past ook in dat plaatje. Whooshkaa is een Australisch technologieplatform dat podcasts kan hosten. Meer bepaald laat het platform radio-omroepen toe om heel laagdrempelig hun bestaande audio-inhoud om te zetten in on-demand podcasts: 'broadcast-to-podcast' dus. Het gaat om een end-to-end platform: van de eigenlijke hosting en distributie tot het verdienmodel en de analyse en opvolging na publicatie.

Spotify geeft in de aankondiging meteen ook mee dat de technologie binnenkort geïntegreerd zal worden in de Megaphone-softwaresuite. Het bedrijf denkt zo meer uitgevers én adverteerders te kunnen aantrekken. Of hoe podcasts voor Spotify vooral een nieuwe bron aan advertentie-inkomsten moeten worden.

Muziekstreamingdienst Spotify is al even bezig met het verder diversifiëren van de diensten. Richting luisterboeken bijvoorbeeld - zie de overname vorige maand van Findaway -, maar ook richting podcasts. Een jaar geleden nam het daarom nog Megaphone over: technologie om onder meer lucratieve advertenties in podcasts te plaatsen. Sindsdien is Spotify de mogelijkheden voor adverteerders alsmaar aan het uitbreiden. De nu aangekondigde overname van Whooskaa past ook in dat plaatje. Whooshkaa is een Australisch technologieplatform dat podcasts kan hosten. Meer bepaald laat het platform radio-omroepen toe om heel laagdrempelig hun bestaande audio-inhoud om te zetten in on-demand podcasts: 'broadcast-to-podcast' dus. Het gaat om een end-to-end platform: van de eigenlijke hosting en distributie tot het verdienmodel en de analyse en opvolging na publicatie. Spotify geeft in de aankondiging meteen ook mee dat de technologie binnenkort geïntegreerd zal worden in de Megaphone-softwaresuite. Het bedrijf denkt zo meer uitgevers én adverteerders te kunnen aantrekken. Of hoe podcasts voor Spotify vooral een nieuwe bron aan advertentie-inkomsten moeten worden.