Hoe 'in sync' ben jij met je beste vriend of vriendin? De nieuwe Blend-functie van Spotify maakt het voortaan mogelijk om jullie muziekcompatibiliteit te testen.

Blend bestond al een tijdje in een testversie, maar wordt deze week officieel uitgerold naar alle gebruikers wereldwijd. Het gaat om een gepersonaliseerde gedeelde afspeellijst die jouw lievelingsnummers mixt met die van een vriend of vriendin.

Taste Match Score

Dat levert niet alleen een aardig lijstje tracks op. Twee gebruikers die een Blend maken, krijgen ook een Taste Match Score die laat zien hoe vergelijkbaar of uniek hun luistervoorkeuren zijn, vergeleken met hun vrienden. Daarbovenop toont Spotify je het specifieke nummer dat jullie samenbrengt.

Om een Blend te creëren ga je als volgt te werk:

- Tik op Maak een Blend in de Made for You-hub op je smartphone.

- Klik op Uitnodigen om een vriend(in) te selecteren die zich via een messenger als WhatsApp bij jouw Blend kan aansluiten.

- Zodra de andere persoon je uitnodiging accepteert, genereert Spotify aangepaste cover art en een afspeellijst voor jullie twee, gevuld met nummers die jullie luistervoorkeuren en smaak combineren

